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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 13 شخصًا بحريق مبنى سكن جماعي في كازاخستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في ألماتا، وهي أكبر مدينة في كازاخستان، بأن حريقا اندلع في مبنى تم تحويله إلى نزل جماعي في هذه المدينة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وجاء في بيان المكتب: "في الساعة 05:33 (02:33 بتوقيت موسكو) من يوم 30 نوفمبر، تم الإبلاغ عن حريق في شارع عدي شاريبوف في ألماتا. وخلال 7 دقائق وصلت سيارات الإطفاء الأولى إلى مكان الحادث. وعند وصول رجال الإطفاء كانت النيران مشتعلة في الطابق السفلي من المبنى السكني المكون من ثلاثة طوابق، حيث تم تحويل الطابق الأول والطابق السفلي إلى نزل( هوستل)".

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