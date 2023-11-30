أسعار العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2030 ، وفقاً لآخر تحديث علي الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو ) في البنك المركزي المصري الي نحو 33.75 جنيه للشراء و33.90 جنيه للبيع.

ثبت الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري بداية تداولات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.89 جنيه للشراء و 39.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.95 جنيه للشراء و 35.12 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.74 جنيه للشراء و 20.83 جنيه للبيع.

وصل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري الي 4.30 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.38 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع.

وبالنسبة لاسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم ، فكان الاستقرار هو سيد الموقف ، استقر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ثبت متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 99.88 جنيه للشراء و 100.33 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري عند نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

كما ثبت متوسط سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس في البنك المركزي المصري عند نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.