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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون عوائق بجانب ضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين كونه هو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمى.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى بين الجانبين، وتطرقا أيضا إلى ملف مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دولة الإمارات وأهميته في تعزيز العمل الجماعي الدولي لإيجاد حلول فاعلة لتحدي التغير المناخي تصب في مصلحة جميع دول العالم.

الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الأمريكي جو بايدن