مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، على انخفاض، إذ أدى التعديل بالزيادة للناتج المحلي ‏الإجمالي إلى تهدئة المخاوف من الركود، لكن المؤشرات الرئيسة لا تزال في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في عام 2023.



فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 13.57% إلى 35430.55 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.30 نقاط أو 0.1% إلى 4550.59 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 23.27 نقطة، أو 0.2%، إلى 14258.49 نقطة.

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بمعدل سنوي 5.2 %، بعد تعديله بالزيادة من 4.9 % المعلن عنها سابقًا، وكان هذا هو الارتفاع الأسرع منذ عامين.

وارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر. واستقر الذهب قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024. وتقدمت العقود الآجلة 0.3 % إلى 2044.90 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.