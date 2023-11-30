رئيس وزراء فلسطين: هناك صعوبة بالغة في معالجة الجرحى بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأربعاء، إن الوضع في قطاع غزة خطير جدا، والمقلق هو عدد الإصابات الكبير في ظل صعوبة تقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم، وخروج العديد من المشافي عن العمل وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود ونقص الإمدادات الطبية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو، لبحث سبل تقديم الرعاية والخدمات الصحية في ظل العدوان الإسرائيلي على أبناء قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد اشتية على أهمية تنسيق الجهود مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية في كافة أنحاء قطاع غزة.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الأطباء حول العالم للخروج برسالة موحدة لكشف جرائم الاحتلال، والتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان بشكل فوري ودائم.