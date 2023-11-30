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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا| العلامة الكاملة تضيع من بايرن ميونخ بسبب كوبنهاجن

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن
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فشل فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء الأربعاء، في تحقيق العلامة الكاملة بمجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل سلبيًا مع ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك.

وضمن البافاري، تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منذ الجولة الماضية بدور المجموعات بعد تصدره لمجموعته.

وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 13 نقطة على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بينما وصل كوبنهاجن إلى 5 نقاط في وصافة الترتيب، متفوقًا على جالطا سراي التركي صاحب المركز الثالث، ومانشستر يونايتد الإنجليزي متذيل الترتيب.

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