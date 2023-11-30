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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قيس سعيد: استقبال المصابين الفلسطينيين يعكس رغبة تونس في التضامن الفعلي

الرئيس التونسى قيس
الرئيس التونسى قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين ضحايا العدوان فى غزة بالمستشفيات التونسية تعكس رغبة بلاده فى التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني. 

وقال قيس خلال اجتماعه مع كل من على مرابط، وزير الصحة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعبد اللطيف شابو، رئيس الهلال الأحمر التونسى لبحث الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس، فى أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمصابين ضحايا العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزّة، وذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية من وزارة الدفاع الوطنى والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل والهلال الأحمر التونسي.

وأوصى رئيس التونسى بمواصلة الجسر الجوى من المساعدات التى قدّمها الشعب التونسى للأشقاء فى فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي.

الرئيس التونسي قيس سعيد الجرحى والمصابين الفلسطينيين غزة