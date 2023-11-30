دوري أبطال أوروبا| ريال مدريد يضمن صدارة مجموعته بفوز على نابولي

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره نابولي الإيطالي برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح جيوفاني سيميوني التهديف في اللقاء، ووضع نابولي في المقدمة بهدف في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل رودريجو جوس للملكي في الدقيقة 11، ثم أضاف زميله جود بيلينجهام الهدف الثاني للريال في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أدرك أندريه أنجويسا التعادل لصالح الضيوف في الدقيقة 47، ثم سجل نيكو باز لاعب الميرينجي الهدف الثالث في الدقيقة 84، قبل أن يختتم خوسيلو الرباعية في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز، ضمن ريال مدريد التأهل لدور الستة عشر متصدرًا لمجموعته، محققًا العلامة الكاملة من 5 جولات.

وبتلك النتيجة، تصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 7 نقاط في المركز الثاني.