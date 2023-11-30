دوري أبطال أوروبا| أرسنال يتأهل لدور الستة عشر باكتساح لانس أمام أنظار النني

اكتسح فريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، نظيره لانس الفرنسي بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، ولم يشارك في المباراة، ليشاهد تأهل فريقه إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح كاي هافيرتز التهديف في الدقيقة 13، وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم عزز بوكايو ساكا تقدم فريق المدفعجية بهدف ثالث في الدقيقة 23، وسجل جابرييل مارتينلي رابع الأهداف في الدقيقة 27، قبل أن يحرز مارتن أوديجارد الهدف الخامس في الدقيقة 45+1، واختتم البديل جورجينيو السداسية في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، تأهل أرسنال إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات البطولة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد لانس عند 5 نقاط في المركز الثالث.