وزير التموين: طرح السكر بسعر 25 جنيها بدءا من العام المقبل

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بدء من العام المقبل سيتم استيراد كميات من السكر الخام.. تترواح من 400 الى 500 ألف طن سكر الخام وهو ما يمثل الفجوة بين حجم انتاج واستهلاك السكر في مصر.

كما أضاف خلال لقاءه مع الاعلامي خالد أبو بكر في برنامج” كل يوم” يصل حجم استهلاك مصر من السكر إلي 3.2 مليون طن سنويا.

فيما يتراوح حجم الانتاج من 2.7 الى 2.8 مليون طن سنويا تضم نحو 800 ألف طن سكر من قصب السكر.من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص.

فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص. كما اشار إلي توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح كميات زيادة من السكر بالأسواق بنحو يقدر 20 % عن المعدلات الطبيعية.

ويتوافر بالوزارة ومصانعها وشركاتها نحو 546 ألف طن سكر وحوالي ما يتراوح من 120 الى 150 ألف طن بالقطاع الخاص.

قال المصيلحي إنه مع بداية العام المقبل تم الاتفاق مع شركات الانتاج، على أن يكون سعر كيلو السكر.. يترواح من 24 الى 25 جنيها وهو سعر عادل بناء على التكلفة.

و يري المصيلحي أن السبب في أزمة السكر ترجع إلي أحجام القطاع الخاص عن الاستيراد.. وذلك لارتفاع أسعاره عالميا خلال الأشهر الستة الماضية.

وقد أكد أن سعر كيلو السكر عالميا زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولارا للطن.

كما أفاد وزير التموين أن الوزارة اصبحت تلبي احتياجات القطاع الخاص وذلك بعد استئفاء احتياجات البطاقات التموينية.

والتى تستحوذ فقط على 35 % من حجم الاستهلاك.

وتم عقد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.

كما قال أن الوزارة خلال الفترة الماضية قامت باستيراد نحو87 ألف طن سكر خام.

بالإضافة للتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام أمس ليصل إجمالي المستورد نحو 137 ألف طن سكر خام.