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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كاف يعدل في موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
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تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع " كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف سوار الغيني أيمن مصطفى