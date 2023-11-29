دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يمطر شباك لانس بخماسية بالشوط الأول

أمطر فريق أرسنال الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، شباك ضيفه لانس الفرنسي بخماسية نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، على أن يتواجد ديكلان رايس وكاي هافيرتز ومارتن أوديجارد في التشكيل الأساسي للفريق اللندني.

افتتح كاي هافيرتز التهديف في الدقيقة 13، وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم عزز بوكايو ساكا تقدم فريق المدفعجية بهدف ثالث في الدقيقة 23، وسجل جابرييل مارتينلي رابع الأهداف في الدقيقة 27، قبل أن يختتم مارتن أوديجارد خماسية أرسنال في الشوط الأول في الدقيقة 45+1.

ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي لانس في المركز الرابع والأخير وفي رصيده 5 نقاط.