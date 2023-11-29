لأول مرة.. إنشاء شعبة لصناع الحلويات في محافظة دمياط

اجتمع محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، اليوم الأربعاء ، واحمد أبو شامة أمين صندوق الغرفة وعضو مجلس الادارة، وعلي كيوان عضو مجلس ادارة الغرقة التجارية ووليد الشناوي مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة مع اصحاب مصانع الحلويات بدمياط.. وبالحضور محمد محمد مصطفى موسى عضو مجلس ادارة الغرفة وصاحب مصنع حلويات.

وايضا شريف مختار الزيني صاحب مصنع حلويات واحمد محمود ابو مهدي صاحب مصنع حلويات ومحمد سامح السيد الجمل صاحب مصنع حلويات ومحمد مختار الزيني صاحب مصنع حلويات ومحمود السعيد المساوي صاحب مصنع حلويات وحسن حسن السندروسي صاحب مصنع حلويات .

طالب فايد بضرورة تشكيل شُعبة لأصحاب مصانع الحلويات واصحاب المحلات بالغرفة التجارية وذلك لأهمية هذه الشُعبة بالنسبة لمحافظة دمياط كصناعة تندرج تحت بند الصناعات التي تتميز بها محافظة دمياط مثل الاثاث والاحذية وغيرها.. واضاف ابو شامة بأن تكوين شُعب تجارية والعمل على زيادة عدد اعضائها يزيد من قوتها وترابطها.

وعلى غرار ذلك قام تجار وصناع الحلويات بتكوين شُعبة وانتخاب كل من محمد مصطفى موسى رئيس الشعبة وشريف مختار الزيني نائب اول ومحمد سامح السيد الجمل نائب ثاني ومحمود المساوي سكرتير الشعبة.