“دمياط” تحصد المركز الأول لطلاب المكفوفين والدمج

أعلن المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أن طلاب مدارس التربية الخاصة بدمياط شاركوا في مسابقات اوائل الطلبة على المستوى إقليم الدلتا المقامة في محافظة الدقهلية.. وقد فازت محافظة دمياط بالمركز الأول لطلاب المكفوفين والدمج وفاز طلاب التربية الفكرية بالمركز الرابع وطلاب التربية السمعية والدمج بالمركز الخامس.





وهنأ وكيل الوزارة الطلبة الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح معربا عن شكره الى سحر الألفي مدير عام الادارة العامة للتربية الخاصة وفريال الزينى مدير إدارة التربية الخاصة بدمياط علي جهودهم ورعايتهم لأبنائنا الطلبة.





تفقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.





كما تفقد اليوم الاربعاء، مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد.





اطمأن "وكيل الوزارة" إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول.. وتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، مشيدًا بانتظام القاعات، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.





وتبادل "وكيل الوزارة" الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق