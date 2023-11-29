اقرأ غدا في عدد البوابة.. غدا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 30 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي ورئيس وزراء اليابان يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين

غدا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج

137 سفارة وقنصلية في 121 دولة تستقبل المصريين المغتربين على مدار ثلاثة أيام

مصر تسلم رئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات

بسبب الانقسام.. السودان يطلب إنهاء مهمة البعثة الأممية

ارتفاع التضخم.. التعاون الاقتصادي والتنمية تتوق نموا اقتصاديا هشا في 2024

خلال أسابيع.. تركيا تعد بالتصديق على انضمام السويد إلى الناتو

إنهاء الحرب مطلب عالمي.. حماس: مستعدون لتمديد الهدنة