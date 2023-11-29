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الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة.. غدا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 30 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها: 
السيسي ورئيس وزراء اليابان يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين
غدا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج
137 سفارة وقنصلية في 121 دولة تستقبل المصريين المغتربين على مدار ثلاثة أيام
مصر تسلم رئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات
بسبب الانقسام.. السودان يطلب إنهاء مهمة البعثة الأممية
ارتفاع التضخم.. التعاون الاقتصادي والتنمية تتوق نموا اقتصاديا هشا في 2024
خلال أسابيع.. تركيا تعد بالتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
إنهاء الحرب مطلب عالمي.. حماس: مستعدون لتمديد الهدنة

السيسي فلسطين مصر الانتخابات الرئاسية