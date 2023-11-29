تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 30 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
السيسي ورئيس وزراء اليابان يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين
غدا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج
137 سفارة وقنصلية في 121 دولة تستقبل المصريين المغتربين على مدار ثلاثة أيام
مصر تسلم رئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات
بسبب الانقسام.. السودان يطلب إنهاء مهمة البعثة الأممية
ارتفاع التضخم.. التعاون الاقتصادي والتنمية تتوق نموا اقتصاديا هشا في 2024
خلال أسابيع.. تركيا تعد بالتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
إنهاء الحرب مطلب عالمي.. حماس: مستعدون لتمديد الهدنة
جريدة البوابة
اقرأ غدا في عدد البوابة.. غدا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 30 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 30 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها: