محافظ دمياط تناقش إنهاء المشروعات المتعثرة

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بعدد من المشروعات المتعثرة، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع اللواء كمال أبو الفتوح قائد قطاع الجيش الثانى إدارة التراخيص والرائد أحمد البسيونى هيئة الرقابة الإدارية وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديريتى الإسكان والشباب والرياضة وممثلى الشركات المنفذة للمشروعات.

تناول الاجتماع استعراض المشكلات والعقبات التى تواجه المشروعات بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة، وفى هذا السياق ناقشت " المحافظ " آلية تذليل تلك العقبات لنهو كافة الأعمال الخاصة بها وفقًا لجدول زمني محدد.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " حرص كافة الجهات على إيجاد حلول مناسبة لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ بالمشروعات المدرجة بالقطاعات المختلفة على أرض الواقع، مؤكدة أيضًا أنه يتم متابعة تلك الخطة بشكل دورى للانتهاء من جميع الأعمال بوضع مخططات تفصيلية وزمنية يتم العمل وفقها الفترة المقبلة.

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية بالمركز استعدادًا لافتتاحه.

وتابعت " المحافظ " خلال تفقدها للمركز كافة التجهيزات والانتهاء من ربطه بالمركز الرئيسى، كما تابعت آلية العمل به للقيام بمهام التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات بما يحقق التكامل بين كافة الجهات المعنية فى إتخاذ القرار، ويساهم فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان إقامة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ وفى إطار رؤية الدولة وخطتها نحو دعم خطط التنمية المستدامة والتحول الرقمى.