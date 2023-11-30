علي ماهر يحدد الصفقات الشتوية المطلوبة للنادي المصري

يستأنف الفريق البورسعيدي آخر تدريباته بمعسكر الفريق استعدادًا لخوض مباراة إنبي بالجولة السابعة من الدوري والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في الرابعة عصر غد الجمعة الموافق الأول من ديسمبر.

وصرح علي ماهر بأن الفريق تحسن في الأوضاع الدفاعية والهجومية خلال المباريات الودية التي خاضها خلال فترة التوقف الدولي بعد علاج الأخطاء التى توالت بمباراتى بيراميدز والبنك الأهلى والتى كانت وراء اهتزاز الشباك بأهداف سهلة للغاية وإضاعة الفرص السانحة التى لاحت للفريق للتقدم وإدراك التعادل على الأقل.

ومن جهة أخرى حدد على ماهر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب على ماهر من مسئولى النادى البورسعيدى تدعيم الفريق بمدافع مميز، فى ظل الأزمة التى يعانى منها الفريق فى هذا المركز، خاصة بعد الإصابات المتكررة لمحمد دبش، وهو ما أبعده عن الفريق منذ بداية الموسم الجارى، فضلًا عن مستوى عمرو موسى، كما طلب المدير الفنى تدعيم الفريق بلاعب خط وسط.

ويرغب أيضًا على ماهر فى التعاقد مع مهاجم سوبر، نظرًا للنقص العددى الذى يُعانى منه الفريق فى قلب الهجوم، حيث لا يوجد سوى فرانك إيتوجا وفخر الدين بن يوسف، خاصة بعد الاستقرار على عرض مروان حمدي، للبيع، وتغريمه مليون جنيه، بعدما بصق على الجماهير عقب استبداله فى مباراة بيراميدز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات، حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا.