المدينة الصديقة للنساء تنظم فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة

نظمت منظمة كاريتاس مصر عدة فعاليات متنوعة بالمدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج في دمياط لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وضمن خطة التعاون المشترك بين المحافظة وهيئة كاريتاس مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR، لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع وكافة القضايا الإنسانية خاصة ذات الارتباط الوثيق بملف استضافة اللاجئين وفى إطار فعاليات ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة..

قامت الهيئة بدعم من المفوضية ومنظمة اليونيسف بتنظيم فعاليات متنوعة بالمدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، جاءت بحضور الاستاذ ميلاد فوزى مدير مكتب كاريتاس بدمياط والأستاذة منى عمارة مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة والأستاذ محمد العوضى مسئول العلاقات العامة، والتى استهدفت الأطفال من أبناء المحافظة واللاجئين من الجنسيات السورية والسودانية المقيمين بمحافظة دمياط،لدمجهم بالمجتمع، حيث شملت فعاليات فنية وترفيهية ومسرح عرائس يحمل رسائل توعوية للأطفال عن حقوقهم وكيفية الحفاظ على أنفسهم من كافة أشكال العنف.

وعلى هذا الصعيد أيضًا، تضمنت تلك الفعاليات ندوات ومسرحية استهدفت سيدات المحافظة واللاجئين تضمنت أهداف تتعلق بنشر الوعى بقضية مناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسرى وخطورة الختان والزواج المبكر، حيث شارك فى هذه الفعاليات ٦٠ سيدة و١٤٠ طفل.

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة دمياط، لقاءا تثقيفيا في إطار تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تم اليوم تنفيذ اللقاء الخامس من الحملة بمركز شباب كفر المياسرة إدارة شباب الزرقا، حاضر في الندوة الدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة



تعد المشاركة السياسية في الانتخابات بمستوياتها المتعددة اختبار لمدي ديموقراطية النظام السياسي الحاكم. حيث تعتبر نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات مؤشرا هاما علي ديموقراطية النظام السياسي.

ومن ثم فإنه كلما زادت نسبة المشاركة السياسية دل ذلك علي ديموقراطية النظام السياسي ، وحيث أن مصر تعيش مرحلة من مراحل التطور الديموقراطي، يطلق عليها مرحلة التحول الديموقراطي. وفيها يتم التأكيد علي توسيع وتعزيز المشاركة السياسية.