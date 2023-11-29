خاص.. هامبورج تعد بمفاجآت لضيوف حفل قرعة يورو 2024

استعدت مدينة هامبورج الألمانية لاستضافة قرعة بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو ٢٠٢٤، مساء السبت المقبل، وهي البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وأعدت المدينة ترحيبا خاصا بضيوف حفل القرعة، عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالقرب من البهفيلهارموني بلازا مقر حفلا قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وضعت المدينة حاويات كبري بالقرب من مقر الحفل، وهي قاعة موسيقية كبري تطل علي ميناء هامبورج، وتم جلب هذه الحاويات من انجلترا وتركيا خصيصا لهذا الاحتفال، كما تمر في شوارع المدينة رافعة أعلام الدول المشاركة.

وتزينت المدينة بشعار البطولة والتميمة الخاصة ببطولة يورو 2024، كما تعمل علي ربط المواطنين وزوار المدينة بهذا الحدث، خاصة وأن هامبورج تستضيف بعض مباريات البطولة، باعتبارها ضمن المدن العشرة التي تحظي بتنظيم المباريات.

ومن المقرر أن تستضيف المدينة خمس مباريات في ملعب فولكس بارك الملعب الرئيسي لنادى هامبورج، منها ٤ مباريات في دور المجموعات، ومباراة ضمن مباريات دور الثمانية.

وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة بالتعاون مع لجنة هامبورج احتفالات خاصة للجمهور، وتوزيع بعض الهدايا، وعرض فعاليات موسيقية وثقافية بالقرب من مقر الاحتفال، علي أن يتم استمرارها لما بعد الانتهاء من القرعة.

ومن المقرر توزيع المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، وضمنت المنتخبات التالية المشاركة، ألمانيا مستضيف البطولة وألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وإنجلترا، وفرنسا، والمجر، والبرتغال، واسكتلندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وتركيا، وصربيا، ورومانيا، وسويسرا، وهولندا، وكرواتيا، والتشيك، وإيطاليا، وسلوفينيا، علي أن تكتمل المنتخبات المشاركة في مارس المقبل بتأهل ثلاثة منتخبات من مباريات الملحق.