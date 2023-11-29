تارا عماد تسأل الجمهور "إيه رأيكم عن دورى في مسلسل العودة"

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بصورة من شخصيتها فى مسلسل العودة، ووجهت سؤالًا للمتابعين والجمهور "كيان من مسلسل العودة، إيه إنطباعكم عنها لحد دلوقتى".

تدور أحداث المسلسل حول محامى يعود إلى مدينته بعد غياب سنوات، ليبحث عن شقيقه المختفى فى ظروف غامضة، وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقى.



المسلسل بطولة شريف سلامه، تارا عماد، حمزة العيلى، عصام السقا، وليد فواز، تامر نبيل، تأليف امين جمال، محمد فضل، والإخراج أحمد حسن.

شاركت الفنانة تارا عماد فى الموسم السينمائى "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمد محمود، محمود الليثى، محمود البزاوى، محمود حافظ، والإخراج ياسر سامى.