إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل على طريق «أسيوط الصحراوي الغربي » بإتجاه مركز طاميه بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهم السيطرة على السيارتين، فاصطداما ببعضهما مما تسبب في إصابة 5 أشخاص، فيما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

وتوقفت حركة المرور على طريق اسيوط الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، وأسرع المارة على الطريق لمساعدة المصابين لحين وصول الإسعاف والشرطة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه ، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل على طريق «اسيوط الصحراوي الغربي » بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق «اسيوط الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى طاميه المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق اسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.