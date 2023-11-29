دوري أبطال أوروبا.. نابولي بتشكيل هجومي أمام ريال مدريد

أعلن والتر ماتزاري، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق نابولي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ نابولي المباراة بتشكيل هجومي، حيث يقود جيوفاني سيميوني هجوم فريق الجنوب الإيطالي، بجانب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، وماتيو بوليتانو، على أن يجلس المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف الفريق على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

ويسعى الفريق الإيطالي لخطف الثلاث نقاط من الملكي؛ للظفر ببطاقة التأهل الثانية لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ حسم الريال تأهله إلى الدور المقبل منذ الجولة الماضية من دور المجموعات.

ويحتل نابولي، وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ12 نقطة.

تشكيل نابولي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: ألكسندر ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – ناتان – خوان جيسوس

خط الوسط: زامبو أنجويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – بيوتر زيلينسكي

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو – جيوفاني سيميوني – خيفتشيا كفاراستخيليا.