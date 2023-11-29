غدا.. فرقة جوهرة الشرق للموسيقى والغناء تحيى حفلا فنيا بمسرح الجمهورية

تحيى فرقة جوهرة الشرق للموسيقى والغناء بقيادة أيمن محيى الدين، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة مساء غد الخميس، الموافق 30 نوفمبر الجاري، على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من مؤلفات وألحان زمن الفن الجميل منها: أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، وردة، ونجاة، وشادية، وعفاف راضى، تطربنا بها الفنانة نهلة خليل، وماري جرجس.

هذا بالإضافة إلى مجموعة من أجمل أغاني الفنان مدحت صالح، وخالد سليم، وخالد عجاج.

كما يشارك الفنان جو إيلياس، بعزف منفرد على آلة الكمان لأجمل المقطوعات الموسيقية الشهيرة.

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