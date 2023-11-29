ads
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. فرقة جوهرة الشرق للموسيقى والغناء تحيى حفلا فنيا بمسرح الجمهورية

الفنانة نهلة خليل
الفنانة نهلة خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحيى فرقة جوهرة الشرق للموسيقى والغناء بقيادة أيمن محيى الدين، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة مساء غد الخميس، الموافق 30 نوفمبر الجاري، على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من مؤلفات وألحان زمن الفن الجميل منها: أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، وردة، ونجاة، وشادية، وعفاف راضى، تطربنا بها الفنانة نهلة خليل، وماري جرجس.

هذا بالإضافة إلى مجموعة من أجمل أغاني الفنان مدحت صالح، وخالد سليم، وخالد عجاج.

كما يشارك الفنان جو إيلياس، بعزف منفرد على آلة الكمان لأجمل المقطوعات الموسيقية الشهيرة.

فرقة جوهرة الشرق للموسيقى والغناء مسرح الجمهورية دار الأوبرا المصرية زمن الفن الجميل ام كلثوم وردة نجاة شادية نهلة خليل