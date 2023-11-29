هاني فرحات: روائع السنباطي أقوى ليالي موسم الرياض

أنهى الموسيقار هاني فرحات كافة الاستعدادات لتقديم حفل جديد غدا الخميس يضم عدد كبير من أهم نجوم الوطن العربي ويحمل اسم روائع السنباطي ويحييه 6 أصوات عربية هامة صابر الرباعي،شيرين عبد الوهاب، وأحمد سعد ، مي فاروق ، ريهام عبد الحكيم وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني.

فرحات أكد في بيان له، أن الحفل سيكون من أهم وأقوى حفلات موسم الرياض ليس فقط لما يضمه من أصوات ونجوم كبار ولكن لأن إبداع السنباطي ملأ الوطن العربي وفنه تخطى حدود المعقول،فهو ملحن حاز إعجاب الجمهور والزعماء وحاز على تكريمات عالمية.

وتابع هاني: "هناك مفآجات كثيرة وشرف كبير أن أقدم ليلته ولذلك أعمل عليها في سرية تامة منذ شهرين على كل تفاصيلها وطبعا معي أصوات عربية متميزة وكلنا نعمل كفريق واحد لإخراج الحفل بشكل يليق باسم هذا المبدع العربي".