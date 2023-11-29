هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن بأبطال أوروبا

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كوبنهاجن الدنماركي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، نظيره كوبنهاجن على ملعب أليانز أرينا، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم البايرن بمعاونة كينجسلي كومان وتوماس مولر بجانب ماتياس تيل.

وضمن بايرن ميونخ تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منذ الجولة الماضية من دور المجموعات، بعد تصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي كوبنهاجن في المركز الثالث وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل بايرن م يونخ لمواجهة كوبنهاجن

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لايمر، جورتسيكا، دايوت أوباميكانو ، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش، رافائيل جوريرو، توماس مولر

وفي الهجوم: كينجسلي كومان، هاري كين، ماتيس تيل.