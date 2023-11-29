مترو الأنفاق: مد العمل ساعة إضافية بالخط الأول والثاني كل خميس فقط

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه ابتداءً من مساء غدٍ الخميس الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ و لمدة شهر فقط خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ سيتم مد ساعات التشغيل لمدة ساعة واحدة فقط كل خميس ليصبح قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان فى تمام الساعة ١٢:٤٠ ص وقيام أخر قطار من محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة ١٢:٣٥ ص و قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة ١٢:٥٥ ص وقيام آخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة ١:٠٥ ص .

وأوضحت الشركة أنه سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١:٢٥ ص وسيتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحًا، وسيتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحًا.