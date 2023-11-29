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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مترو الأنفاق: مد العمل ساعة إضافية بالخط الأول والثاني كل خميس فقط

مترو الانفاق
مترو الانفاق
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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه ابتداءً من مساء غدٍ الخميس الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ و لمدة شهر فقط  خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ سيتم مد ساعات التشغيل لمدة ساعة واحدة فقط كل خميس ليصبح قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان فى تمام الساعة ١٢:٤٠ ص وقيام أخر قطار من محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة ١٢:٣٥ ص و قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة ١٢:٥٥ ص وقيام آخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة ١:٠٥ ص .

وأوضحت الشركة أنه سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١:٢٥ ص وسيتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحًا، وسيتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحًا.

المترو مد ساعات التشغيل محطة حلوان