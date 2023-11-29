أطعمة صحية يضيف تناولها في سن الأربعين 10 سنوات إلى عمرك

أفادت دراسة حديثة أن تناول أنواع معينة من الأطعمة في سن الأربعين يساعد على زيادة معدل العمر بعشر سنوات.

خلال الدراسة، قام الباحثون بتصنيف عدد نصف مليون مشارك بناءا على خياراتهم الغذائية وتتبعوا كيفية تطور هذه العادات.

وكشف نموذج الدراسة أن الأفراد في الأربعينيات من العمر الذين تحولوا من نظام غذائي غير صحي إلى نظام صحي يمكن أن يشهدوا زيادة حوالي 10 سنوات إلى متوسط العمر المتوقع.

ويمكن أن يُعزى طول العمر المتزايد إلى الفوائد الرائعة لنظام غذائي صحي لعدة عوامل، بما في ذلك:

تقليل تناول الدهون غير الصحية والسكر والصوديوم

يمكن أن تساهم هذه المواد، إذا تم استهلاكها بشكل كبير، في تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

زيادة تناول الألياف والفيتامينات والمعادن

تلعب هذه العناصر الغذائية الأساسية دورا هاما في الحفاظ على الصحة العامة والحماية من الأمراض المزمنة.

تحسين صحة الأمعاء

يعد الميكروبيوم الصحي للأمعاء، وهو مجتمع متنوع من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمي، هام لاكتساب المناعة، وامتصاص العناصر الغذائية، والرفاهية العامة.

فيما يلي مجموعة أطعمة يجب عليك تناولها من أجل حياة صحية، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

الفواكه والخضروات



هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ما يساهم في تعزيز الصحة العامة ويساعد على الحماية من الأمراض المختلفة.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب ويمكن أن تساهم في حياة أطول.

المكسرات والبذور

هذه الأطعمة مصادر جيدة للدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب وقد تساعد في إدارة الوزن.

الحبوب الكاملة

تحتوي الأطعمة مثل الأرز البني والكينوا والقمح الكامل على الكربوهيدرات المعقدة والألياف والمواد المغذية المختلفة. يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم والمساهمة في الصحة العامة.

البروتين الخالي من الدهون

تعتبر مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الأسماك والدجاج والفاصوليا والعدس، ضرورية لبناء الأنسجة وإصلاحها. حاول تضمين حصتين من البروتين الخالي من الدهون في وجباتك اليومية.