الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري من بوابة فيوتشر

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد السلام لحساب منافسات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة عن طريق أحمد مصطفى زيزو، من علامة الجزاء في الدقيقة 39، وأضاف إبراهيما نداي هدف الفريق الأبيض الثاني مع الدقيقة الأخيرة للوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 11 ليرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري فيما تجمد رصيد فيوتشر في عند النقطة 12 في المركز الثالث.

جاء تشكيل الزمالك لبداية اللقاء على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وفي الشوط الثاني شارك محمد عبدالشافي وسيد نيمار وعمرو السيسي ومحمود عبدالرازق شيكابالا بدلا من إبراهيما نداي وروقا ومحمد طارق ويوسف أوباما.