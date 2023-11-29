مدير تعليم الشرابية يؤكد سرعة إنهاء إجراءات تسكين المعلمين الجدد

التقى أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الأربعاء، بالمعلمين الجدد (معلمي الصفوف الأولى) الذين اجتازوا مسابقة 30 ألف معلم.

حضر اللقاء السيد عمر مدير التعليم الابتدائى بالإدارة، وهمام حسين منسق الصفوف الأولى بالإدارة.

استهل مدير عام الادارة اللقاء بالترحيب بالزملاء المعلمين الجدد وتهنئتهم علي اجتيازهم للاختبارات والمقابلات المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي هدفت إلي اكتسابهم الخبرات والمعارف والمهارات التربوية والتعليمية المتنوعة والجديدة ،والمهام التي يحتاجها المعلم لرفع أداؤه والارتقاء به وصقل شخصيته مهنياً من خلال حزمة من برامج التأهيل الذهني والبدني ومهارات التواصل مما ادي الي اجتيازهم الاختبارات والمقابلات المتممه للبرنامج التدريبي بنجاح.

وأكد مدير تعليم الشرابية أثناء اللقاء بضرورة وسرعة تسكينهم وتيسير كافة الإجراءات لهم ودعمهم بشكل كامل.

وفى نهاية اللقاء حرص على تحفيزهم وتشجيعهم لبدء حياتهم العملية بطاقة إيجابية تدفعهم لأداء مهامهم الوظيفية بشكل فعال، مؤكدا بان المعلم هو حافظ المعرفة والقيم، وحامي الحضارة، فهو من يحافظ على تاريخ الأمة من النسيان، ويتعامل مع الأمور بصبر، لتوريث القيم والمعتقدات والموروثات الثقافية من جيل إلى جيل، متمنيا لهم التوفيق والسداد.