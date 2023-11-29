"المشاركة بالانتخابات".. أبرز قرارات الاجتماع الدوري الثامن لمجلس جامعة طيبة التكنولوجية

عقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري رقم 8 لمجلس الجامعة، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وأعضاء المجلس.

في مستهل الاجتماع، أكد مجلس جامعة طيبة على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين.

وأكدت القرارات تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة.

وكذلك عقد ندوات تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخات.

ووافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات منتصف العام لكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024.

كما وافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات العملي لكيلتي (تكنولوجيا الصناعة والطاقة – تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية).

وكذلك الموافقة على اعتماد جداول امتحانات مقررات التخلفات للكليتين.

ووافق المجلس على تخصيص جزء من الوقت أسبوعياً لغرس قيم الأمن القومي والانتماء الوطني لدى الطلاب، وعرض بعض إنجازات الدولة والمشروعات القومية.

واعتماد خطة الأنشطة الطلابية المقترح تنفيذها خلال العام الجامعي 2023/2024.

اعتماد خطط عمل مراكز مناهضة العنف ضد المرأة، ودعم وتأهيل ذوي الإعاقة، ووحدة حقوق الإنسان بالجامعة خلال العام الجامعي 2023/2024.

وافق المجلس على تحديد موعد انعقاد المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين على أن يكون خلال الفترة من 28 - 29 فبراير 2024م.

ووافق على إنشاء مركز التخطيط الإستراتيجي بجامعة طيبة التكنولوجية.

وأيضا الموافقة على اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات.

ووافق مجلس جامعة طيبة التكنولوجية، على اعتماد معايير وآليات تقييم أداء الجهاز الإداري بالجامعة.

والموافقة على مقترح توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة طيبة التكنولوجية وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

كما ناقش المجلس آليات اعتماد عددا من الشعارات الجديدة، لكليات ومراكز الجامعة المتخصصة.

الاجتماع (1)

الاجتماع (2)

الاجتماع (3)