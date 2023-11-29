دوري أبطال أوروبا.. بيلينجهام على رأس تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نابولي الإيطالي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره نابولي على ملعب سانتياجو برنابيو، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام على رأس تشكيل الريال أمام فريق الجنوب الإيطالي، بعد تعافيه من الإصابة بخلع في الكتف التي لاحقته قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويقود رودريجو جوس هجوم الملكي، رفقة براهيم دياز، في ظل غياب فينيسيوس جونيور بسبب الإصابة.

وتأهل ريال مدريد رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منذ الجولة الماضية، ولكن نابولي يبحث عن بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، لذا يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الميرينجي.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نابولي في الوصافة بـ7 نقاط.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال - روديجير - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فالفيردي - داني سيبايوس

وفي الهجوم: جود بيلينجهام - براهيم دياز - رودريجو جوس.