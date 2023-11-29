رسميًا.. نانت يعلن عن اسم مدرب مصطفى محمد الجديد

أعلن نادي نانت الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، اسم مدرب الفريق الجديد، بعد إقالة بيير أريستوي صباح اليوم الأربعاء.

وقرر نادي نانت، إقالة المدرب بيير أريستوي من تدريب الفريق؛ بسبب سلسلة النتائج السلبية التي حققها الكناري في الفترة الأخيرة.

وعين النادي الفرنسي جوزلين جورفينيك مديرًا فنيًا جديدًا للفريق بشكل رسمي، خلفًا للمدرب المقال أريستوي.

وأفاد نانت في بيان: «نعلن تعيين جوسلين جورفينيك (51 عامًا) كمدير فني للفريق بدءًا من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2023».

وأضاف البيان: «التعاقد يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي».

وجاءت إقالة أريستوي بعد مرور 13 جولة من الموسم الجديد للدوري الفرنسي، حيث ترك نانت في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة.

وفشل أريستوي في تحقيق الفوز في المباريات الأربعة الأخيرة، تخللها 3 هزائم متتالية ثم تعادل في الجولة الثالثة عشرة أمام لوهافر.

وسجل مصطفى محمد 5 أهداف مع نانت في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، يحتل بها المركز الثالث بقائمة هدافي «ليج 1».