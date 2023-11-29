كيف تحافظ على حساب جوجل الخاص بك من الحذف؟

من المقرر أن تبدأ شركة جوجل في إلغاء حسابات جيميل وجوجل غير المستخدمة× لذا إذا كان لديك حساب قديم على جوجل لم تستخدمه منذ فترة، فستحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتجنب حذفه.

تقول جوجل، إنها سترسل تحذيرات متعددة تسبق تاريخ الحذف، من خلال عنوان البريد الإلكتروني المسجل نفسه وأي بريد إلكتروني مخصص للاسترداد، قبل إزالة الحساب.

كيف تمنع جوجل من حذف حسابك؟

بشكل أساسي، قم بتسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين، لأن أي حساب أو خدمة متصلة به شهد نشاطا حديثا يعتبر نشطا ولن يتم حذفه.

يمكنك قراءة أو إرسال البريد الإلكتروني، واستخدام "درايف" أو "يوتيوب"، أو تنزيل تطبيق على أندرويد، أو عمليات البحث على الويب، أو تسجيل الدخول إلى تطبيق مرتبط تابع لجهة خارجية، أو حتى الحصول على اشتراك مدفوع مثل "جوجل وان" أو موقع إخباري من خلال حسابك.

تقدم جوجل أيضا مدير حساب يتيح لك تحديد ما يحدث لحسابك وملفاتك إذا لم يكن هناك أي نشاط لمدة 18 شهرا، مثل إعادة التوجيه التلقائي للأشياء إلى حساب موثوق به، أو تعيين رد تلقائي، أو حذف كل شيء على الفور.

ولكن ربما تكون أفضل طريقة هي تحميل مقطع فيديو على يوتيوب لمنع حذف حسابك حتى لو لم يتم استخدامه. ويبدو أن مثل هذه الحسابات آمنة في الوقت الحالي.

لماذا قررت جوجل تطهير الحسابات؟

وفقا لمنشور المدونة الرسمي للشركة في شهر مايو ، فإن هذه الخطوة هي محاولة للحفاظ على أمان المستخدمين من المتسللين، حيث تميل الحسابات المنسية إلى استخدام كلمات مرور قديمة أو معاد تدويرها والتي ربما تم اختراقها بالفعل، ولا تحتوي على إعداد مصادقة ثنائية، ونادرا ما تحصل على فحوصات أمنية من المالك الفعلي.

وقد أظهر تحليل داخلي لـ "جوجل" أن الحسابات المهجورة أقل عرضة بعشر مرات على الأقل لتفعيل حماية تسجيل الدخول الإضافية مقارنة بالحسابات المستخدمة بشكل نشط، مما يجعلها أهدافا رئيسية لسرقة الهوية وإرسال البريد العشوائي وغير ذلك من إساءة الاستخدام، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.