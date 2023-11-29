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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فوز طلاب دمياط بالمركز الأول في البطولة الإقليمية لطلاب التربية الخاصة والدمج

جانب من فعاليات المسابقة
جانب من فعاليات المسابقة
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أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن طلاب مدارس التربية الخاصة بدمياط شاركوا في مسابقات اوائل الطلبة على المستوى إقليم الدلتا المقامة في محافظة الدقهلية وقد فازت محافظة دمياط  بالمركز الأول لطلاب المكفوفين والدمج وفاز طلاب التربية الفكرية بالمركز الرابع و طلاب التربية السمعية والدمج بالمركز الخامس.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وهنأ وكيل الوزارة الطلبة الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح معربا عن شكره لـ سحر الألفي مدير عام الادارة العامة للتربية الخاصة وفريال الزينى مدير إدارة التربية الخاصة بدمياط علي جهودهم ورعايتهم لأبنائنا الطلبة.

 

 


 

التربية والتعليم التربية الفكرية اوائل الطلبة طلاب التربية الخاصة