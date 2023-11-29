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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل الجلسة العاصفة بين الخطيب وكولر وخالد بيبو في الأهلي

اجتماع الخطيب مع
اجتماع الخطيب مع كولر وبيبو
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عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة عاصفة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وخالد بيبو مدير الكرة، وتحدث عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح على الجميع وضمان الألتزام من الجميع، فضلًا عن الأسباب التي جعلت نتائج الفريق متذبذبة.

وشدد الخطيب خلال الجلسة العاصفة مع كولر وبيبو على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا قبل فوات الأوان، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يمر بأزمات كثيرة في الفترة الأخيرة وبداية من الموسم الحالي بعد خسارة بطولتي السوبر الأفريقي وبطولة الدوري الأفريقي وتراجعت النتائج والمستوى بشكل كبير في الدوري، إلى جانب أزمات اللاعبين التي ظهرت بكثافة في الفترة الأخيرة. 

وكان محمود الخطيب عقد اجتماعًا اليوم الاربعاء، مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها تراجع المستوى والنتائج في الفترة الأخيرة،  وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز عند بعض العناصر في الفريق، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مارسيل كولر لجنة التخطيط