الخطيب يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد بمقر النادي الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اليوم الأربعاء، نبيل عاشور، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، عضو اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسعود صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، المدير المالي، في وجود خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي.

رحب محمود الخطيب برئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد والوفد المرافق له، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بالمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها.

وقام وفد الاتحاد الإماراتي لكرة اليد بتوجيه الدعوة محمود الخطيب، لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم 9 ديسمبر المقبل بـ«الفجيرة».

وقام الكابتن محمود الخطيب بإهداء درع وعلم النادي إلى نبيل عاشور، الذي حرص هو الآخر على إهداء رئيس النادي درع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد.