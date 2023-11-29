الجولة السابعة.. زيزو يسجل هدفه الرابع بقميص الزمالك في الدوري

سجل أحمد مصطفي زيزو هدفه الرابع مع فريق الكرة الأول بالزمالك هذا الموسم في مسابقة الدوري الممتاز حتى الآن .

جاء هدف زيزو الرابع في شباك فيوتشر، باللقاء الجاري مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

سبق لزيزو أن سجل ثلاث أهداف بالدوري هذا الموسم وذلك في شباك، البنك الأهلي، وسموحة، وإنبي، في الجولات السابقة .

يخوض الزمالك لقاء فيوتشر بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار و محمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.