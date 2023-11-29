مدير تعليم منيا القمح يتفقد مدارس الإدارة

تفقد عبد الشافي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، انضباط سير العمل بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنين بمنيا القمح، وذلك فى إطار المتابعات اليومية التى يقوم بها لمتابعة انضباط سير العمل داخل مدارس الإدارة.

كان فى استقباله محمود زغلول مدير مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بنين بمنيا القمح، بحضور جودة محمد رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بمدرسة كرديدة الجديدة المشتركة للتعليم الأساسى بقرية كرديدة والمفوض من رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بالإدارة بالترويج إلى مسابقة الوعى الاسلامى والانشاد الدينى بمدارس الادارة التعليمية بمنياالقمح تحت إشراف مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بالإدارة التعليمية بمنيا القمح.

تفقد مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح المدرسة وتابع انضباط سير العمل وانضباط حضور العاملين وتوقيعاتهم بدفتر الحضور والانصراف، ثم توجه لحضور ورشة عمل ينفذها توجيه الفلسفة بمكتببة المدرسة بحضور هبة محمد الشرقاوي موجه عام الفلسفة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

رحب مدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح بها والمشاركين بحضور ورشة العمل متمنيا لهم التوفيق.