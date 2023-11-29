"كونا" تبرز تأكيد الرئيس السيسي أهمية التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية "التحرك الجاد" للمجتمع الدولي نحو "التسوية العادلة والشاملة" للقضية الفلسطينية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وفي الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء الياباني حرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن كيفية تهدئة التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود الرامية لتثبيت الهدنة الجارية والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار، وأن الاتصال تطرق كذلك إلى الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وقال إن الاتصال تناول أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في ضوء الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف أن رئيس وزراء اليابان أعرب من جانبه عن تقدير طوكيو لدور مصر وجهودها على مختلف المحاور ذات الصلة بالأزمة الراهنة وبتعزيز الاستقرار في المنطقة.