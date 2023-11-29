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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى
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قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر أكدت على إدانة استهداف المدنيين من أى جانب إدانة مطلقة منذ بداية الأزمة، ولكن الدمار في قطاع غزة وصل إلى حجم غير مسبوق، حيث استهدفت المنظومة الصحية بالكامل وهدمت نصف المنازل وانتهاكات جسيمة وواضحة وانتهاك للقانون الدولى مأساة حقيقية بكل معانى الكلمة لا يمكن تبريرها تحت أى ذريعة.

وأضاف شكري، خلال كلمته فى مجلس الأمن: "ما زلنا نفاجأ بأن دول نصبت نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان والشرعية الدولية تمتنع عن توصيف ذلك بأنه مخالفة للقانون الدولى الإنسانى، وتكتفى بالمطالبة باحترام هذا القانون.

وتابع : لا يمكن أن ينطبق مفهوم الدفاع عن النفس على الانتهاكات والمخالفات للقانون الدولى الإنسانى أى دفاع عن النفس الذى يسمح بتدمير حياة الشعب الذى تحتله، رغم تحذيراتنا وتحذيرات دول العالم من استهداف المواطنين في قطاع غزة إلا أن ما تقوم به إسرائيل على مدار أكثر من 50 يوما لا يمكن تفسيره إلا سياسة ممنهجة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، ودفع سكان شمال غزة للنزوح جنوبا".

وزير الخارجية سامح شكري قطاع غزة وانتهاك للقانون الدولى