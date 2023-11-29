مقتل شخص في تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليابان

أعلن خفر السواحل في اليابان مقتل شخص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" قرب جزيرة ياكوشيما في جنوب اليابان.

وقال خفر السواحل الياباني -حسبما ذكرت وكالة (أسوشيتد برس) اليوم الأربعاء- إن الطائرة كانت تقل طاقما من ستة أفراد، بعدما أفاد سابقا عن ثمانية أشخاص فيها وأشار إلى أن عمليات البحث عن ناجين متواصلة.

وأضاف خفر السواحل الياباني أنه تم العثور على أحد الاشخاص فاقد الوعي في البحر وفي حالة سكتة قلبية تنفسية وتم تأكيد وفاته بعد نقله إلى أحد المستشفيات في اليابان.

وأضافت القناة أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل والصيادون المحليون شاركوا في عمليات البحث.

بدوره، قال رئيس جمعية صيد محلية إن الصيادين عثروا على ثلاثة أشخاص في البحر وذلك دون تقديم اي تفاصيل عن حالتهم الصحية.

كانت هذه الطائرة، نصفها طائرة ونصفها مروحية، قد غادرت في وقت سابق قاعدة إيواكوني الجوية البحرية الأمريكية، بالقرب من هيروشيما (غرب اليابان).