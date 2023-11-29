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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرينة رئيس الجمهورية تزور أطفال فلسطينيين يعالجون بمستشفى العاصمة الإدارية

انتصار السيسي
انتصار السيسي
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قامت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء بزيارة أطفال فلسطينين يعالجون في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".

انتصار السيسي أطفال فلسطينين زيارة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة فلسطين