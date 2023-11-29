ads
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط متهم بالنصب على سيدة ومحاولة ابتزازها في البحيرة

ضبط المتهم بالنصب
ضبط المتهم بالنصب على سيدة ومحاولة ابتزازها في البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من  ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لمحاولته النصب على سيدة ومحاولة إبتزازها بقصد الحصول على مبلغ مالى 

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من (محامية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بإبتزازها ومساومتها بدفع مبلغ مالى مقابل إرجاع إسورة ذهبية فقدتها حال إستقلالها إحدى سيارات الأجرة.. عقب نشرها منشور على موقع "فيس بوك" للبحث عنها.
 بإجراء التحريات تم تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة).
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته هاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى إرتكابه الواقعة".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد النصب وإيهام الشاكية بأن الإسورة بحوزته للتحصل منها على المبلغ المالى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية بالبحيرة سيدة إبتزازها