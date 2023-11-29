ضبط متهم بالنصب على سيدة ومحاولة ابتزازها في البحيرة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لمحاولته النصب على سيدة ومحاولة إبتزازها بقصد الحصول على مبلغ مالى



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من (محامية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بإبتزازها ومساومتها بدفع مبلغ مالى مقابل إرجاع إسورة ذهبية فقدتها حال إستقلالها إحدى سيارات الأجرة.. عقب نشرها منشور على موقع "فيس بوك" للبحث عنها.

بإجراء التحريات تم تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته هاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى إرتكابه الواقعة".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد النصب وإيهام الشاكية بأن الإسورة بحوزته للتحصل منها على المبلغ المالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.