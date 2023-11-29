تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط مزارع لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر مما أدى إلى وفاته خلال مشاجرة بينهما بالبحيرة .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى وتوفى عقب وصوله.
بالفحص وبإجراء التحريات تبين قيام (مزارع - مقيم بذات الناحية) بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات الجيرة الزراعية ، وتم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (طبنجة – عدد من الطلقات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط مزارع بتهمة قتل سائق "توك توك" بعيار ناري في البحيرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط مزارع لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر مما أدى إلى وفاته خلال مشاجرة بينهما بالبحيرة .
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط مزارع لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر مما أدى إلى وفاته خلال مشاجرة بينهما بالبحيرة .