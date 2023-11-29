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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مزارع بتهمة قتل سائق "توك توك" بعيار ناري في البحيرة

ضبط مزارع لقيامه
ضبط مزارع لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط مزارع لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر مما أدى إلى وفاته خلال مشاجرة بينهما بالبحيرة . 
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى وتوفى عقب وصوله.
 بالفحص وبإجراء التحريات تبين قيام (مزارع - مقيم بذات الناحية) بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات الجيرة الزراعية ، وتم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (طبنجة – عدد من الطلقات).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

بالبحيرة ضبط مزارع