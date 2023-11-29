تفاصيل ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه عامل مما أدى لوفاته بقنا .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وملاحقة العناصر الإجرامية الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا تواجد (إثنين من العناصر الإجرامية - محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضيتى "شروع فى قتل" ومطلوب ضبطهما فى 6 قضايا "قتل - شروع فـى قتل - إطلاق أعيرة نارية") بدائرة مركز شرطة دشنا.. والمتهمان فى واقعة إطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه أحد الأشخاص لخلافات على قطعة أرض زراعية كائنة بذات الدائرة ، مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.