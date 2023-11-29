قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-
ضبط (36 قضية بإجمالى 36 متهم) وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – كمية من الأقراص المخدرة – 15 قطعة سلاح أبيض).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
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حملات أمنية تستهدف العناصر الإجرامية بالإسكندرية
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قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-
قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-