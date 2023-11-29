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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية تستهدف العناصر الإجرامية بالإسكندرية

حملات أمنية تستهدف
حملات أمنية تستهدف العناصر الاجرامية بالإسكندرية
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 قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-
 ضبط (36 قضية بإجمالى 36 متهم) وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – كمية من الأقراص المخدرة  – 15 قطعة سلاح أبيض). 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

بالإسكندرية المواد المخدرة والخارجين عن القانون الحشيش الهيروين