حملات أمنية تستهدف العناصر الإجرامية بالإسكندرية

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-

ضبط (36 قضية بإجمالى 36 متهم) وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – كمية من الأقراص المخدرة – 15 قطعة سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.