صور.. نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بالعياط

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الأربعاء، الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء علي الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية.

وأشار إلى أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء علي أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

شدد الشهابي علي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع لبدء تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط.

وتفقد أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارعي سعد زغلول والصفتي بمدينة العياط ، مشددا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة .



واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط، ووجه بسرعه الانتهاء من الاعمال حتي تتمكن شركة مياه الجيزة من البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط ومسئولي مديرية الإسكان والمرافق ومديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل أية معوقات.