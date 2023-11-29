تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل عامل نظافة بالقليوبية لديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حلمى الشماسى، ومحمود منير خليل، وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة شريف أشرف شريف، وأمانة سر على الفرماوى، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل المجني عليه "محمد نصر" 35 سنة عامل نظافة مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات على سرقة مركبة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوا واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى مستعدين عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقي مصرعه، لجلسة الرابع من دور شهر ديسمبر لسماع أقوال الشهود.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم ٥۰۸۳ /٢٠٢٣ جنح ثان شبرا الخيمة أنه في يوم ٢٠٢٣/٠٥/٠٩، قام المتهمون جميعًا، "إبراهيم عبد العال إبراهيم" (محبوس)، و"محمد عبد العال إبراهيم" (محبوس)، و"إسلام رمضان حامد" (محبوس)، وأحمد سامي عبد الشكور" (محبوس)، و"محمد يوسف محمد" (محبوس)، و" نادر سلامه عبد المقصود" (محبوس)، و"سامح السيد محمود" (هارب)، بالمشاركة في خطف وتعذيب وقتل المجني عليه.

وتابع أمر الإحالة أنه في غضون شهري 11 و12 لعام 2022 أن المتهمون جميعًا بدائرة بدائرة ثان شبرا الخيمة، قتلوا عمدًا المجني عليه "محمد نصر عبد الحافظ خفاجي" مع سبق الإصرار، إذ نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنقاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتي الخطف بالإكراه والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية المعاقب عليهما بالمواد ۲۸۰، ۳۸۲، ۳۹۰ الفقرة الأولى من قانون العقوبات إذ أنه في ذات الزمان والمكان توجه المتهمون لمحل المجني عليه فخطفوه بالإكراه وقيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى متعدين عليه بالضرب والتعذيب بهما، فأحدثوا به الإصابات على النحو السالف سرده بعاليه والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقد حازوا وأحرزا بغير ترخيص ومسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء "مطوتين وكتر" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “أشياء صلبة ومياه ساخنة” على النحو المبين بالأوراق.