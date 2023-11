قائمة بأبرز الأفلام العالمية التي ستصدر في 2024

سوف يشهد العام المقبل 2024 صدور عدد كبير من الأفلام العالمية التي ينتظرها جمهور السينما العالمية حول العالم، وبخاصة اجزاء جديدة من افلام صدرت منها اجزاء اولى ولها شعبية ضخمة وحققت نجاح وايرادات كبيرة، وتبرز “البوابة نيوز” أبرز الأفلام التي تصدر في السينمات خلال عام 2024.

Madame Web

بعد عدة تأجيلات لعرض الفيلم المنتظر "Madame Web" التابع لعالم "Sony" لشخصيات "سبايدرمان"، والفيلم من بطولة "داكوتاجونسون" و"ادام سكوت" و"سيدني سويني" و"طهار رحيم"، حيث تدور احداث الفيلم عن شخصية "كاسندرا ويب" أو "مدام ويب" التيتمتلك قدرات خارقة، وسوف يعرض الفيلم في السينما يوم 14 فبراير من عام 2024.

Joker 2

الجزء الثاني من فيلم joker سيصدر عام 2024 بعنوان Joker: Folie à Deux بطولة خواكين فينيكس وليدي جاجا، وطرح الجزء الأولمن الفيلم منذ نحو 3 سنوات، وكان الفيلم Joker الذي اصدر عام 2019 سادس أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات لنفس العام، وفاز الفيلمبجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي، وحصل خواكين فينيكس على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، وحصل العمل على 11 ترشيحًا إجمالاً.

وكان قد أعلن عن تحضير الجزء الثاني من الفيلم، في يونيو 2022 بنشره على حسابه بـ انستجرام أن الفيلم سيتم طرحه في 4 أكتوبر2024 من شركة Warner Bros، ويتم تصوير الجزء الثاني في لوس أنجلوس بسبب الإعفاءات الضريبية للشركة المنتجة من ولايةكاليفورنيا بقيمة 12.6 مليون دولار.

Deadpool 3

فيلم Deadpool 3 من الأفلام العالمية المنتظرة في عام 2024 فالفيلم في اجزاءه الأول والثاني يحظى بجماهيرية كبيرة وكان محددعرضه في شهر يوليو المقبل ولكن تم تأجيله لفترة أطول بسبب إضراب الممثلين في بداية العام المستمر، وتم وضع خيارات أخرى مثل أوائلشهري نوفمبر، أو 20 ديسمبر من عام 2024، والفيلم من بطولة النجمين العالميين هيوجاكمان، ورايان رينولدز.

Captain America: New World Order

الفيلم الجديد عن"كابتن أمريكا"سيصدر باسم "Captain America: New World Order" وموعد عرضه حيث من المقرر أن يعرضالفيلم الرابع لسلسة "Captain America"، فى 3 مايو 2024، ويقوم بدور "كابتن امريكا" أنتوني ماكى، الذى لعب دور البطل الخارقسام ويلسون، المعروف أيضًا باسم فالكون، فى Marvel Cinematic Universe ليقود كابتن أمريكا الجديد، للمرة الأولى.

Fantastic four

الجزء الجديد من سلسلة افلام Fantastic Four سيصدر في 2024 بدور العرض السينمائي، بعد أن قرر المخرج "جون واتس" الذيأخرج آخر جزء من السلسلة ترك العمل في شهر أبريل الماضي بدأ "مات شاكمان على إخراج العمل القادم، وحهظهرت سلسلة"Fantastic Four" أول مرة عام 1961على هيئة كتاب رسوم متحركة و الذي ابتكره ستان لي و جاك كيربي، و كان أول تصوير لهذهالسلسلة من إنتاج "روجر كورمان" عام 1994 ولكن لم يتم الإفراج عنه لتصبح نسخة 2005 هى النسخة الأولى وكانت من بطولة جيسيكاألبا ووان جيرفاد وكريس ايفانز.



Thunderbolts

ستصدر المرحلة الخامسة من فيلم Thunderbolts عام 2024 وسيكون ضمن عالم مارفل السينمائي، والتي ستنطلق من خلال فيلمAnt-Man and the Wasp Quantumania في 17 فبراير 2023 وستنتهي مع فيلم Thunderbolts في 26 يوليو 2024، ويبدووأن فيلم Thunderbolts سيكون بمثابة خير ختام للمرحلة الخامسة، وكان صرح "ديفيد هاربر" أحد أبطال فيلم Thunderbolts بأنالفيلم سيكون بمثابة القنبلة التي تسقط على كون "مارفل" السينمائي عندما يصل الفيلم إلى دور العرض في العام القادم.



Frozen 3

يقوم المسئولون عن انتاج فيلم frozen3 على انتاج فيلم Frozen 4 ايضا من انتاج شركة Disney على ان يعرض Frozen 3 في عام2024، وكان قد تم الإعلان عن Frozen 3 خلال لقاء المستثمرين في فبراير 2023 جنبًا إلى جنب مع Toy Story 5 و Zootopia 2.

Toystory 5

أعلنت شركة ديزني عن انتاج فيلم TOY STORY 5 ضمن سلسلة الأفلام وقد حقق الفيلم نجاح كبير في الأجزاء السابقة وهو من بطولةتوم هانكس، والممثل تيم ألين، وسوف يعرض الفيلم في شهر فبراير من عام 2024، وكان قد حقق الجزء الرابع نجاح كبير في شباك التذاكرالعالمي، حيث بلغت إيراداته أكثر من مليار دولار.

Contantine

سيصدر فيلم Constantine 2 بطولة Keanu Reeves في عام 2024، وكان الجزء الأول للفيلم صدر 2005، وكان "ريفز" أراد العودةلتأدية الشخصية، لكنه لم يشعر أن هوليوود مهتمة بجزء ثان عندما حاول ذلك قبل عدة سنوات ولكن بدأ العمل على الفيلم بالفعل.

The conjuring 4

الجزء الرابع من الفيم The Conjuring 4 قد يكون الأخير في سلسلة الرعب وسيصدر في عام 2024 وكان قد حل الفيلم الثالث The Conjuring: The Devil Made Me Do It بالمركز الأول في شباك التذاكر خلال عرضه.

Final Destination 6

السلسلة الشهير Final Destination سوف يصدر منه الجزء السادس في عام 2024 بعد 13 عامًا من الخامس في عام 2011، وكانقد كشف جيفري ريديك مؤلف وكاتب Final Destination الأصلي سابقًا أن الجزء الجديد لن يتبع الصيغة المعتادة للفيلم ولكن معالحفاظ على وفائه لفرضية السلسلة بأكملها، ودخول الجزء السادس مرحلة قيد التنفيذ تأخر نحو 4 سنوات، إذ أعلنت عنه الشركة المنتجسابقًا في عام 2019 ، قبل أن يتم تجميده بسبب وباء كورونا.

ويميز سلسلة أفلام Final Destination الشهيرة أنها تختلف عن أفلام الرعب الأخرى التي تعتمد على مصادر تخويف تتعلق بالبشر أومخلوقات غريبة وما شابه، لكنه ببساطة يستخدم خوف الجميع من الموت الحتمي، مع مشاهد ثل الاصطدام المفاجئ بحافلة، وانهيار المصعدالكهربائي، وغير ذلك الكثير من الحوادث الغريبة.

I am legend 2

سيصدر الجزء الثاني من فيلم I Am Legend وستجري أحداثه بعد عقود من الجزء الأول، وسيكون من بطولة ويل سميث ومايكل بيجوردن، وكان قد عرض الجزء الأول الذي في 2007.

Beetlejuice 2

سيصدر الجزء الثاني من فيلم Beetlejuice 2 رسميا في 6 سبتمبر 2024، وسوف تنضم بطلة مسلسل Wednesday وفيلمScream جينا أورتيغا بدور ابنة ليديا ديتز، التي لعبت دورها وينونا رايدر في الفيلم الأصلي عام 1988.



Smile 2

سيصدر الجزء الثاني من فيلم الرعب Smile عام 2024 وتدور احداثه حول شيطان خفي يهاجم مرضى طبيبة نفسية ويتسبب في مقتلمرضاها بشكل صادم ومفاجيء وتبدأ في مطاردة قصته لتعرض حقيقة هذه الأحداث، وتواجه ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياةوالهروب من الحاضر المرعب أيضا، وحقق الجزء الأول من الفيلم نجاحا كبيرا عند عرضه العام الماضي، وبلغت إيراداته حوالي 217 مليوندولار حول العالم، فيما بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 106 مليون دولار.

وتستعد الشركة المنتجة لاستغلال هذا النجاح، وطرح الجزء الثاني من فيلم Smile يوم 18 أكتوبر 2024، في موسم احتفالات الهالوين أيبعد حوالي عام من الآن.

Venom 3

بعد انتهاء إضراب الممثلين أخيراً استكمل تصوير الجزء الثالث من فيلم Venom وسوف يصدر في 8 نوفمبر 2024 بدلاً من 12 يوليو2024 وسيتم عرضه بصيغ كبيرة متميزة وبتقنية IMAX، والفيلم من بطولة توم هاردي.

Dune 2

تم الاعلان رسميا عن عرض فيلم Dune 2 لشهر مارس 2024، حيث كان من المقرر عرض العمل في 3 نوفمبر2023، ويرجع سبب تأجيلفيلم Dune 2 للإضرابات التي كانت في هوليوود، وشملت الكتاب وبعض الممثلين، والفيلم من بطولة تيموثي شالاميت، زيندايا.

The fall guy

يصدر فيلم الأكشن والتشويق The Fall Guy في عام 2024 والفيلم من بطولة الممثل Ryan Gosling وايميلي بلانت وسوف يصدر في3 مايو 2024.

Beekeeper

الفيلم من بطولة جيسون ستاثام، حيث دور السيد "كلاي"، وهو عضو سابق في منظمة خطيرة معروفة باسم The Beekeepers، حيثيعيش حياة هادئة يقضيها في رعاية النحل، وتنقلب حياة "كلاي" رأسًا على عقب بعد انتحار جارته نتيجة عملية تصيد احتيالية، حينها يقررالانتقام من الشركة التي تقف وراءها، ليأخذ على عاتقه مخاطر وطنية، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور السينما يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.