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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الفلسطيني: الهدنة في غزة يجب أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الحياة في غزة يجب أن تنتصر على من يريد اقتلاعها من جذورها، يجب السماح لسكان غزة بالعودة إلى ديارهم، ويجب تقديم الاحتياجات الضرورية لسكان قطاع غزة من دون قيد أو شرط.

ووجه الشكر، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، لكل من مصر وقطر على الجهود التي أدت إلى الهدنة.

وأضاف أن الهدنة الجارية يجب أن تتحول إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين ومنع التصعيد الإقليمي الذى لن يتحقق بدون وقف الحرب في غزة، متابعا: المجازر في غزة يجب أن تنتهي.

وأوضح أن المواطنين الفلسطينيين لا بد من أن يجتمع شملهم مرة أخرى في الحياة وليس في الموت، أكثر من 14 ألف فلسطيني قتلتهم إسرائيل منهم 10 آلاف امرأة، الأشخاص في غزة يقتلون كل يوم، وأيضا الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر قتل 230 شخصا في الضفة الغربية واعتقل الآلاف والتصعيد مستمر، وجنود إسرائيليون قاموا اليوم بقنص طفلين في جنين التي تشهد أيضا تصعيدا كبيرا من قبل إسرائيل.
 

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الحياة في غزة قطاع غزة